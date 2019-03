Brøndby leverer bedste bundlinje siden 2006

Mio. Kr. FY 2018 FY 2017 Omsætning 185,7 147 Transferaktiviteter 30,4 -6,2 Resultat før skat 10,4 -24,8 Nettoresultat 10,4 -24,8 Udbytte pr. aktie 0 0

Mio. kr. Ved FY 2018 Resultat før skat -10 til -20 mio. kr.

Brøndby IF nåede i 2018 et overskud før skat på 10,4 mio. kr.Det fremgår det af fodboldklubbens regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen. I 2017 havde Brøndby IF et tab på 24,8 mio. kr.Det ligger i tråd med de udmeldte forventninger, som var et resultat før skat på 10-12 mio. kr., og bundlinjen er dermed den bedste siden 2006."2018 var et år, hvor vi fortsatte den positive udvikling i selskabets omsætning, hvilket har været medvirkende til at, vi har leveret det bedste resultat siden 2006 med et overskud før skat på 10,4 mio. kr.," lyder det fra adm. direktør Jesper Jørgensen.Han peger på, at de gode sportslige præstationer i 2018, hvor der blev til en sejr i pokalturneringen og et sæt sølvmedaljer i Superligaen, var med til at løfte resultatet. Omsætningen steg i 2018 til 185,7 mio. kr. fra 147 mio. kr. året forinden."Vi oplevede i 2018 en stigning på 35 pct. i antallet af tilskuere som kiggede forbi Brøndby Stadion til Superliga-holdets kampe, og med over 12.000 solgte sæsonkort til sæsonen 2018/2019 slog vi tidligere tiders sæsonkortsalg til Brøndby Stadion, ligesom vi i 2018 også satte rekord i salg af merchandise, hvor vi rundede 20 mio. kr. i omsætning. ""Helt konkret i kroner og øre betyder den store opbakning på Brøndby Stadion og derhjemme i stuerne, at vores entré- og TV-indtægter i 2018 steg med 17,9 pct. til 68,9 mio. kr.," siger Jesper Jørgensen.I forbindelse med regnskabet opdaterer Brøndby IF også sin strategi 6.4, hvilket sker med henvisning til, at de seneste års resultater har "overgået selskabets sportslige og kommercielle målsætninger".Disse betyder, at budgetterne for det sportslige setup både omkring Superliga-truppen og talentsatsningen Masterclass øges."I 2022 forventes de sportslige budgetter at være øget med cirka 50 pct. i forhold til det , som oprindelig var forventet i strategi 6.4 i kalenderåret 2019. Det betyder, at Brøndby IF trods høje kommercielle indtægter forventer et underskud i 2019 og 2020, hvorefter det forventes, at Brøndby IF igen kan realisere et overskud før skat i 2021," fremgår det af meddelelsen.Opdateringen af strategien betyder også, at fodboldklubben på mellemlangt sigte skal være i økonomisk ligevægt og maksimalt have en kortfristet rentebærende gæld på 15 mio. kr. samt ingen langfristet rentebærende gæld.For 2019 forventer Brøndby IF er underskud før skat på 10-20 mio. kr. Det baserer sig på, at fodboldklubben ender i top 3 i indeværende Superliga-sæson, og at klubben er i top 6 i andet halvår af 2019.Derudover skal Brøndby IF realisere transfergevinster i niveauet 44 mio. kr. i sommeren 2019.Tabel over Brøndby IF's årsregnskab for 2018:Brøndby IF's forventninger til 2019:/ritzau/FINANS