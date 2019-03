Anklager: Uber er ikke juridisk ansvarlig for dødsulykke i USA

Relateret indhold Artikler

Virksomheden bag kørselstjenesten Uber kan ikke holdes juridisk ansvarlig for en færdselsulykke sidste år, hvor en af Ubers selvkørende biler påkørte og dræbte en fodgænger i USA.



Det vurderer anklagemyndigheden i Yavapai County i delstaten Arizona, som er i færd med at gennemgå sagen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Ulykken skete i marts 2018, da en 49-årig kvinde var i færd med at krydse en mørk vej med i Tempe i det centrale Arizona.



Her kørte en selvkørende Volvo, som var ejet af Uber, ind i hende. Kvinden døde senere af sine kvæstelser.



Anklagemyndigheden i Yavapai County er blevet bedt om at gennemgå sagen for anklagemyndigheden i Phoenix for at afgøre, hvorvidt der bør rejses en straffesag mod Uber.



Men der er intet grundlag for at holde Uber Technologies Inc juridisk ansvarlig for hændelsen. Det fremgår af et brev fra anklagemyndigheden, der er offentliggjort tirsdag aften dansk tid.



Til gengæld bør den assisterende chaufførs håndtering af situationen blive efterforsket nærmere af politiet i Tempe, lyder det.



Chaufføren har tidligere forklaret politiet, at fodgængeren "kom ud af det blå". Det skriver nyhedsbureauet AP.



Men ifølge politiets efterforskning kunne ulykken være afværget, hvis chaufføren havde været opmærksom på vejen. Hun var dog i stedet ifølge politiet i gang med at se et tv-program på sin telefon, da ulykken skete.



Efter gennemgangen vurderes det desuden, at en videooptagelse af ulykken, som tidligere har været fremme, ikke viser påkørslen nøjagtigt.



Derfor bør politiet lede efter yderligere bevismateriale, lyder anbefalingen.



Bilen var en del af et eksperiment med selvkørende biler, som efterfølgende er blevet bremset i Arizona.



Uber har ikke ønsket at kommentere på anklagemyndighedens nye vurdering.



/ritzau/Reuters