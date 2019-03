Netcompany afbryder forhandlinger med opkøbsemne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Netcompany Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Netcompany Aktieordbog

Opdateret kl. 07.04 - Netcompany kommer i denne omgang ikke til at opkøbe det firma, som det danske selskab for en måneds tid siden oplyste, at det lå i forhandlinger med.



Det fortæller Netcompany i en meddelelse til fondsbørsen tirsdag aften.



"Efter due diligence har parterne ikke været i stand til at nå til enighed om en endelig pris, og forhandlingerne er derfor stoppet, og hensigtserklæringen er afsluttet," skriver Netcompany i meddelelsen.



Trods de afbrudte forhandlinger fortsætter Netcompany ifølge meddelelsen med at have en strategi om at vokse i nye markeder via opkøb.



Tilbage i starten af februar, hvor Netcompany oplyste om forhandlingerne, fremgik det ikke, hvilket fima det lå i forhandlinger med. Det blev kun oplyst, at firmaet lå i Finland, Sverige eller Holland, som er tre lande, Netcompany gerne vil udvide til.



Hvis Netcompany var endt med at opkøbe firmaet, ville en endelig overtagelse forventeligt have fundet sted i andet kvartal af 2019.



Netcompany regnede med, at opkøbet ville øge selskabets omsætning og justerede driftsindtjening (EBITA) i 2019, men at driftsmarginen omvendt ville blive svækket.



/ritzau/FINANS