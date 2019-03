Verdens største bryggeri skal have ny bestyrelsesformand

AB Inbev, der er verdens største bryggeri og blandt andet konkurrent til Carlsberg, skal inden længe sige farvel til sin nuværende bestyrelsesformand, Olivier Goudet.



Det skriver Financial Times.



Hovedpersonen selv har ifølge avisen bekræftet, at han vil træde tilbage for at "dedikere mere tid" til sit "voksende ansvar" som partner og administrerende direktør hos investeringsselskabet JAB Holding.



- Det har været et privilegium at være en del af bestyrelsen, og jeg har været meget imponeret over kvaliteten hos selskabets ledelse, og jeg har kæmpe tillid til fremtiden for vores forretning, siger Olivier Goudet ifølge Financial Times.



Ifølge en unavngiven kilde, som Financial Times har været i kontakt med, vil Olivier Goudet træde tilbage i forbindelse med den kommende generalforsamling 24. april, hvor der samtidig vil blive annonceret en ny person til formandsposten.



Financial Times skriver, at arbejdet med at finde en afløser til Olivier Goudet allerede startede i fjor, og at bestyrelsesformanden har været med til at udpege den rette kandidat.



Olivier Goudet har været bestyrelsesformand for AB Inbev siden 2015.



/ritzau/FINANS