Den italienske kabelproducent Prysmian, der konkurrerer med danske NKT, har leveret bedre end ventet sidste år både målt på omsætning og indtjening.



Omsætningen endte for helåret på 11,58 mia. euro, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet 10,18 mia. euro. Og målt på indtjeningen leverede Prysmian for året en justeret driftsindtjening (EBITDA) på 837 mio. euro mod ventet 822,3 mio. euro.



I det nye år regner Prysmian med at levere et justeret EBITDA-resultat på mellem 950 mio. euro og 1,02 mia. euro. Til sammenligning havde analytikerne forud for regnskabet ventet 1 mia. euro ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS