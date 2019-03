Verdens største digitale bureau køber dansk marketingbureau

Adm. direktør i Hjaltelin Stahl Jens Peter Jensen glæder sig over opkøbet, der vil frigive nye ressourcer.

Verdens største digitale bureau, Accenture Interactive, køber et af Danmarks førende kreative bureauer Hjaltelin Stahl. Med opkøbet følger de 150 designere, producere, teknikere og kommunikationskonsulenter under Hjaltelin Stahl, der har base i København. "Vi...

