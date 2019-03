Analytiker: Eli Lillys prisnedsættelse på insulin ikke alvorlig nu

Eli Lillys generiske version af selskabets hurtigtvirkende insulin Humalog, som vil blive lanceret i USA med 50 pct. rabat, vil ikke på kort sigt ramme Novo Nordisk, vurderer analytikerne hos HSBC.



- Prisnedsættelsen vil i første omgang kun ramme det meget mindre detailmarked for hurtigtvirkende insulin, så derfor vil effekten på konkurrenter som Novo Nordisk være begrænset, påpeger analytikerne.



På længere sigt ser HSBC dog mulighed for, at det kan få en effekt på priserne også på det marked, hvis de professionelle indkøbere begynder at forhandle rabatter på baggrund af den nye pris.



HSBC-analytikerne vurderer, at en decideret priskrig på hurtigtvirkende insulin vil være mest kostbar for Novo Nordisk. De anslår, at 18 pct. af Novos ventede omsætning i år kommer fra det hurtigtvirkende insulin, NovoRapid. Eli Lilly skønnes kun at hente 11 pct. af sin omsætning fra det hurtigtvirkende insuling, Humalog.



/ritzau/FINANS