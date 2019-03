Løvens hule-investorer har løftet herretøjfirma: Resultatet er blevet 45 gange større på bare ét år

De tre nordjyske ejere af herretøjselskabet Shaping New Tomorrow har i dén grad fået vinger, siden to af investorerne fra tv-programmet Løvens Hule skød penge ind og blev medejere. Selskabet, som kort kaldes SNT, har på bare ét år løftet sin bundlinje...

