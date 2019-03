Dansk børssucces vil rejse 3 mia i USA: Tordner op efter stærke data med rival til Novo Nordisk-middel

Danske Ascendis Pharma har været den helt store børsssucces i USA, og aktien er nu mere end seksdoblet siden børsnoteringen i 2015. Mandag kunne selskabet afsløre gode data for et væksthormon, der kun skal tages en gang om ugen, og som skal tage kampen...

