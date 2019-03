Højgaard Holding og Monberg & Thorsen fusionerer

Relateret indhold Aktieordbog

Opdateret kl. 9.52 De to børsnoterede ejere af entreprenørkoncernen MT Højgaard, Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, er nået til enighed om en fusion af selskaberne, så entreprenørselskabet kan køre videre som ét børsnoteret selskab.



Det fremgår af en meddelelse tirsdag morgen.



Sammenlægningen vil få tilbagevirkende kraft per 1. januar i år, og som konsekvens opløses Monberg & Thorsen, mens det tilbageværende selskab, Højgaard Holding, vil ændre navn til MT Højgaard Holding.



Alle aktier i Højgaard Holding, der i dag er fordelt på to aktieklasser, vil i forbindelse med fusionen blive sammenlagt i én aktieklasse med lige rettigheder, mens der udstedes nye aktier i det fortsættende selskab til aktionærerne i Monberg & Thorsen.



I Monberg & Thorsen er der i dag også to aktieklasser, men ved sammenlægningen giver alle aktier i selskabet - uanset aktieklasse - adgang til én ny aktie i Højgaard Holding - eller MT Højgaard Holding, som selskabet forventes at hedde i fremtiden.



De nye aktier, der skal udstedes, skal i lighed med aktierne i Højgaard Holding optages til handel på fondsbørsen i København.



INGEN SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER VENTET



Sammenlægningen er betinget af en godkendelse på de to selskabers respektive generalforsamlinger. Hovedaktionæren i Højgaard Holding, Knud Højgaards Fond, der sidder på 68,7 pct. af aktierne og 89,4 pct. af stemmerne i selskabet, har allerede tilkendegivet at ville stemme for fusionen.



Generalforsamlingerne ventes afholdt den 5. april, fremgår det.



- Det er forventningen, at ændringerne som følge af fusionen, herunder blandt andet aktiesammenlægningen i Højgaard Holding, ikke har skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Monberg & Thorsen eller Højgaard Holding, skriver de to selskaber i tirsdagens meddelelse.



- Med henblik på at få fuld sikkerhed herfor er der indsendt anmodning om bindende svar til Skattestyrelsen med anmodning om at opnå Skattestyrelsens bekræftelse af dette. Når Skattestyrelsens svar foreligger, vil Højgaard Holding og Monberg & Thorsen - eller MT Højgaard Holding - offentliggøre konklusionerne i en selskabsmeddelelse, fortsætter de.



Efter planen vil Monberg & Thorsen og Højgaard Holding offentliggøre udvidede informationer om fusionsplanerne torsdag i denne uge, og samme dag vil der efter planen blive indkaldt til generalforsamling i begge selskaber.



Efter generalforsamlingerne den 5. april forventes sammenlægningen at være på plads, og dermed bliver dagen også sidste handelsdag for aktierne i Monberg & Thorsen samt for de to nuværende aktieklasser i Højgaard Holding.



Den 8. april forventes MT Højgaard Holding at have første handelsdag som ét samlet selskab med én aktieklasse.



Inden sammenlægningen ejer Højgaard Holding 54 pct. af delebarnet, mens Monberg & Thorsen sidder på 46 pct.



Tidsplan for fusionen af Højgaard Holding og Monberg & Thorsen:



Dato og begivenhed:



5. marts 2019

Offentliggørelse af den fælles fusionsplan og -redegørelse



7. marts 2019

Offentliggørelse af udvidet selskabsmeddelelse vedrørende fusionen



7. marts 2019

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger i Højgaard Holding og Monberg & Thorsen



5. april 2019

Afholdelse af generalforsamlinger i Højgaard Holding og Monberg & Thorsen



5. april 2019

Registrering af fusionen i Erhvervsstyrelsen



5. april 2019

Sidste handelsdag for B-aktier i Monberg & Thorsen



5. april 2019

Sidste handelsdag i de eksisterende aktier i Højgaard Holding i to aktieklasser



8. april 2019

Første handels- og noteringsdag for MT Højgaard Holdings aktier i én aktieklasse, herunder de nye aktier, på Nasdaq Copenhagen



Kilder: Højgaard Holding og Monberg & Thorsen



/ritzau/FINANS