Fra røde bøffer og flødesauce til rødbedebøffer og mandelmælk: Casper Christensen investerer i kødfrie måltidskasser

Casper Christensen har provokeret hele sin karriere, men de kraftigste reaktioner kommer nu, hvor han har droppet at spise kød

Komikerkendis Casper Christensen investerer og bliver kreativ konsulent i Simple Feast, der er grundlagt af Jakob Jønck, som tidligere har været med til at udvikle og sælge motionsappen Endomondo for 575 mio. kr. Casper Christensen har ellers ingen...

