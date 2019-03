Norden: Indfrier forventning og foreslår udbytte

Norden sejler med tørlast - den lidt gammeldags form for skibsfart, hvor lasten hældes ned i skibets bug.

Dampskibsselskabet Norden levede nydeligt op til egne forventninger for 2018. Selskabet fik et såkaldt justeret årsresultat på 20 mio dollar., hvor selskabets egen prognose sagde mellem 0 og 20 mio. dollar. Norden driver shippingaktiviteter indenfor...

