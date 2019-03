Lars Seier køber stort ind i Parken og FCK: Ejer nu 22,5 pct af aktierne

Saxo-stifteren og rigmanden Lars Seier Christensen har købt mere end hver femte aktie i Parken Sport & Entertainment. Det oplyser selskabet via fondsbørsen.



Seier Capital, der er 100 procent ejet af Lars Seier, har købt 22,55 procent af aktierne i Parken. Det svarer til 2,2 millioner aktier eller for 221,8 millioner kroner aktier ved mandagens lukkekurs.



LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, meddeler i samme moment, at de har solgt alle deres aktier i Parken. Ved årsskiftet havde LD 29,13 procent af aktierne.



Mandag fortæller Parken Sport & Entertainment samtidigt, at ES-Parken, ejet af storaktionær Erik Skjærbæk, har købt 650.000 aktier og dermed sidder på 29,8 procent af Parken.



På Facebook skriver Lars Seier, at han er stor FCK-fan, og at der vil blive holdt et pressemøde om opkøbet torsdag kl. 10.











/ritzau/