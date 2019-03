Niels-Christian Holmstrøm udtræder af Parkens bestyrelse

Næstformand Niels-Christian Holmstrøm udtræder af Parken Sport & Entertainments bestyrelse.



Det oplyser selskabet, der står bag fodboldklubben FC København, i en fondsbørsmeddelelse signeret af bestyrelsesformand Bo Rygaard.



Udtrædelsen vil ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling 11. april.



72-årige Niels-Christian Holmstrøm er udpeget af KB som medlem af bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment. KB har i stedet udpeget Gert Pedersen som nyt medlem.



Pedersen er i forvejen næstformand i KB under netop Niels-Christian Holmstrøm, der er formand.



Holmstrøm har en fortid som sportsdirektør i FC København fra 1999 til 2006.



I forbindelse med sin 70-års fødselsdag i 2017 sagde Niels-Christian Holmstrøm, at han ville fortsætte sit arbejde i både Parkens og KB's bestyrelse, så længe gnisten var der.



- Så længe jeg fortsat har kræfterne og lysten, så synes jeg, at det er sjovt at beskæftige mig med andet end bare at sidde og drikke formiddagskaffe, sagde Niels-Christian Holmstrøm dengang.



Som aktiv spiller tørnede blandt andet ud for KB - først fra 1971 til 1974 og senere fra 1977-1978.



Fra 1984 til 1986 var han cheftræner i KB.



