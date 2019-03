Novo-rival introducerer billigere insulin i USA

Opdateret kl. 13:50 - Novo Nordisks store amerikanske konkurrent, Eli Lilly, vil introducere en ny billigere version af sit hurtigtvirkende insulin, Humalog, på det amerikanske marked.



Det vil ske til listepriser, der ligger 50 pct. under den nuværende pris på Humalog, skriver Eli Lilly i en meddelelse.



Den billigere version får navnet Insulin Lispro, der også er det virksomme molekyle i Humalog. Insulinet vil komme i forskellige udgaver med hætteglas og penløsninger.



Hætteglas og penne er allerede produceret og vil blive markedsført som et kopipræparat af Lillys datterselskab Imclone Systems.



Skyhøje listepriser på medicin har været et varmt emne i USA igennem lang tid, da de gør det nærmest umuligt for amerikanere uden sundhedsforsikringer at betale deres medicin.



Derimod mærker mange amerikanere med sundhedsforsikringer ikke i samme grad prisstigningerne, da medicinalselskaberne yder store rabatter til forsikringsselskabernes indkøbsselskaber.



For godt en måned siden foreslog Trump-administrationen at forbyde medicinalselskaberne at give de store medicinindkøbere rabatter, så selskaberne i stedet skal gives til patienterne.



- De væsentlige rabatter, vi giver på insulin, kommer ikke direkte alle patienter tilgode. Det må der laves om på, siger David A. Ricks, der er administrerende direktør for Eli Lilly, i en meddelelse.



- Der er adskillige ideer, herunder rabatreformen foreslået af det amerikanske sundhedsministerium. For folk med diabetes kan den lavere pris på insulin bygge bro og adressere huller i systemet, indtil der er indført en mere bæredygtig model, siger David A. Ricks.



NOVO-AKTIEN FALDER PÅ LILLY-MEDDELELSE



Herhjemme er Novo-aktien faldet med 1,2 pct. til 322 kr. siden Lillys meddelelse, der umiddelbart kan få betydning for den del af medicinsalget, der går til amerikanere uden dækning af en sundhedsforsikring.



- Lilly sender et signal om, at man er villig til at arbejde mod lavere priser i USA, og at adressere de store udfordringer, der er med det amerikanske sundhedssystem, siger analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen.



Han peger på, at Novo nu må forholde sig til, om man vil gå i Lillys fodspor og give endnu en mulighed for, at amerikanere, som falder uden for systemet, kan få adgang til billigere medicin.



Novo tilbyder i USA i forvejen sin ældre humane insulingeneration meget billigt. Desuden giver Novo meget store rabatter under Medicaid-programmet, der dækker fattige amerikanere.



For de amerikanere, der er dækket af sygesikring, får den lavere pris på den generiske version af Humalog næppe større betydning. Det skyldes, at rabatterne er større, end det prisnedslag, som Lilly giver på 50 pct., vurderer Søren Løntoft Hansen.



/ritzau/FINANS