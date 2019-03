Nordea: Oplysninger om hvidvasksagen slippes fri klokken 16

De første oplysninger fra det finske tv-program om Nordeas formodede indblanding i hvidvask vil blive offentliggjort mandag eftermiddag klokken 16 forud for selve programmet, som det finske svar på DR, YLE, sender i aften.



Det er blandt andet YLE selv samt Berlingske, der vil fortælle mere om sagen.



Det skriver det svenske nyhedsbureau Direkt.



Og OCCRP, som står for Organized Crime and Corruption Reporting Project, offentliggør en undersøgelse om hvidvask på samme tidspunkt. OCCRP oplyser selv, at man blandt andet vil afsløre, hvor mange penge der er kanaliseret gennem systemet.



Hos Nordea har man endnu ikke set tv-programmet:



- Nordea kender til nyhedsindslaget og har været i dialog med både den finske tv-kanal YLE og den danske avis Berlingske. Vi har endnu ikke set programmet eller artiklerne, siger Afroditi Kellberg, pressechef i Nordea, til Direkt.



- Baseret på de forespørgsler, vi har fået, handler det om spørgsmål, vi tidligere har fået og besvaret, og vores kommentarer er derfor på linje med tidligere angående sager relateret til hvidvask, lyder det fra pressechefen.



Tv-programmet hos YLE bliver vist klokken 20.00 mandag aften.



/ritzau/FINANS