Mærsk foreslår to hollændere til bestyrelsen

På den forestående ordinære generalforsamling i Mærsk forslår bestyrelsen at tilføje to nye medlemmer til bestyrelsen, fremgår det af indkaldelsen til generalforsamlingen.



Bestyrelsen foreslår hollandske Bernard Bot, som siden 2016 har været finansdirektør i Travelport Worldwide med hovedkvarter i England. Bestyrelsen foreslår også en anden hollænder, Marc Engel, som blandt andet har haft en ledende position i Unilevers Østafrika-forretning, hvor han har været ansvarlig for at skabe fundamentet for selskabets øgede vækst.



- Det er med glæde, at jeg byder Bernard Bot og Marc Engel velkommen til bestyrelsen i Mærsk. Bernard og Marc tilføjer vigtige kompetencer til bestyrelsen i forhold til vores strategiske målsætning om at blive den globale integrator af container logistik, siger bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe i en meddelelse.



Bestyrelsen foreslår samtidig genvalg af Dorothee Blessing, Niels Bjørn Christiansen og Arne Karlsson, mens Robert Routs og Jan Leschly afgår.



Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 2. april 2019.



/ritzau/FINANS