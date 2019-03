Mærsk præsenterer spaltningsplan for Drilling

A.P. Møller-Mærsk har præsenteret sin spaltningsplan for Maersk Drilling.



Planen, der skal munde ud i en selvstændig børsnotering af The Drilling Company of 1972 den 4. april, skal godkendes på generalforsamlingen den 2. april.



Hver A- eller B-aktie i A.P. Møller-Mærsk à nominelt 1000 kr. vil modtage to nye aktier i Drilling, og hver A- eller B-aktie i à nominelt 500 kr. vil modtage en ny aktie i borerigselskabet.



/ritzau/FINANS