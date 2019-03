Medie: Panalpinas bestyrelse er i kontakt med DSV om købstilbud - klar til at overveje aftale

Opdateret kl. 11:02 - Bestyrelsen i Panalpina er i kontakt med DSV omkring det købstilbud, som den danske transportgigant har lagt på selskabet.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til den schweiziske avis SonntagsZeitung.



Avisen henviser til to anonyme kilder tæt på forhandlingerne, som siger, at kontakten til DSV viser, at bestyrelsen i Panalpina er klar til at overveje en aftale.



Edna Ayme Yahil, der er talskvinde for Panalpina, siger i en mail, at bestyrelsen udfører sin betroet pligt og vil tale offentligt, når det er rette tid.



Aktien i Panalpina stiger med 3,1 pct. mandag formiddag, efter avisen har skrevet om kontakten mellem de to transportselskaber.



DSV's seneste tilbud til Panalpina lyder på 180 schweizerfranc per aktie mod tidligere 170 franc. I modsætning til det oprindelige tilbud indeholder det seneste ingen DSV-aktier.