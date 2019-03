Amazon vil åbne masser af nye købmandsbutikker i store amerikanske byer

Først så udkonkurrerer man butikkerne på nettet, så de lukker. Når de er lukket så åbner man, i ro og mag sine egne butikker. En lidt hård tolkning, måske, men fakta er, at den amerikanske internet-gigant, Amazon, der i disse år går sin sejrsgang verden...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.