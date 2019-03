Lyft på vej på børsen - overhaler Uber indenom

Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske samkørselstjeneste Lyft har søgt om optagelse til handel på Nasdaq-børsen. Dermed er der udsigt til, at koncernen overhaler konkurrenten Uber indenom og når først på aktiemarkedet.



Det skriver Bloomberg News.



Lyft har indledningsvist søgt om optagelse til handel af aktier for 100 mio. dollar. Beløbet er dog en typisk anvendt registreringsstørrelse anvendt til at indlede processen og betale gebyrer, for bankerne, der er hyret af Lyft til at bistå med noteringen, har over for investorer talt om en vurdering af selskabet i intervallet 18 til 30 mia. dollar, oplyser unavngivne kilder med kendskab til sagen til Bloomberg News. I sidste uge skulle intervallet dog være blevet indsnævret til 20 til 25 mia. dollar.



Senest Lyft rejste kapital var i juni sidste år, hvor koncernen fik en indsprøjtning på 600 mio. dollar. Den kapitaludvidelse prissatte koncernen til 15,1 mia. dollar.



Lyft, som er lillebror på det amerikanske marked for samkørselstjenester efter Uber, har hyret JPMorgan Chase, Credit Suisse og Jefferies Financial Group til rådgive sig i forbindelse med børsnoteringen.



Uber ventes også i 2019 at blive børsnoteret.



/ritzau/FINANS