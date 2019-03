Carlsberg køber sig ind i kinesisk mikrobryggeri

De to amerikanske venner Alex Acker and Kristian Li kom til Kina i 2000 og stiftede mikrobryggeriet Jing-A i 2012. Nu får de Carlsberg som medinvestor.

Carlsberg sætter yderligere kræfter ind på sin strategi om at sælge flere dyre øl til kineserne. Den danske bryggerikæmpe har købt sig ind det mindre kinesiske bryggeri Jing-A, fremgår det af et blogindlæg på Jing-As hjemmeside fredag. "I dag er vi...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.