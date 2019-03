Dansk direktør i Lagkagehuset stopper efter halvandet år: Enig i retningen men ville have det fulde ansvar

Lagkagehusets adm. direktør for den danske del af forretningen, John Tønnes, stopper.Det skriver FødevareWatch , som har fået bekræftet oplysningen af bagerkæden.Ifølge FødevareWatch har John Tønnes valgt at stoppe som adm. direktør, fordi han stod til at skulle afgive ansvar.Den nu tidligere direktør skriver i en mail til FødevareWatch:"Jeg er enig i retningen, men så dog mig selv fortsætte med det fulde ansvar, ikke kun det kommercielle. Det er en fantastisk og sund virksomhed i flot vækst, og jeg glæder mig til at følge fremgangen," skriver John Tønnes.John Tønnes har blot været i kæden i halvandet år, hvor han kom til selskabet efter 16 år hos Nordisk Film Biografer, hvor han var direktør.Lagkagehusets øverste topchef Jesper Friis overtager selv på den korte bane John Tønnes' ansvarsområder og søger nu efter en direktør, der skal stå i spidsen for logistik og produktion i Danmark, London og New York.