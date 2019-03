Kohberg fyrer direktør: Udvikling kræver nye kræfter

Bestyrelsen i Kohberg Bakery Group har besluttet at sige farvel til selskabets adm. direktør Peder Christensen efter tre år på posten og i stedet udpege René Normann Christensen som ny adm. direktør. Det er dermed ottende gang siden 2011, at Kohberg...

