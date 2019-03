FLSmidth udpeger to nye til ledelsen

Opdateret kl. 10.11 - Cementkoncernen FLSmidth har fra dags dato fået to nye medlemmer af ledelsen. Det drejer sig om Annette Terndrup, Head of Group Legal og Strategy, samt Cori Petersen, der er HR-chef.



Det oplyser FLSmidth i en meddelelse til børsen.



"Jeg er meget glad for, at Cori Petersen og Annette Terndrup har sagt ja tak til at blive en del af vores Group Executive Management."



"Deres erfaring vil understøtte vores evne til at navigere i et stadigt mere komplekst forretningsmiljø og forstærke vores talentudvikling," siger adm. direktør Thomas Schulz i meddelelsen.



Annette Terndrup har været hos FLSmidth siden 2004, mens Cori Petersen kom til i 2016.



Ledelsen hos FLSmidth består nu - foruden de to nye ansigter - af administrerende direktør Thomas Schulz, finansdirektør Lars Vestergaard, direktør for Mining Manfred Schaffer, direktør for Cement Jan Kjærsgaard og digital chef Mikael Lindholm.



/ritzau/FINANS