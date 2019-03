Nilfisk venter i 2019 en organisk vækst på cirka 2 pct. og en operationel EBITDA-margin på over 14,4 pct. før særlige poster.



Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2018.



Her nåede Nilfisk en organisk vækst på 2 pct. Den operationelle EBITDA-margin endte på 11,5 pct. før særlige poster.



Ved starten af året var forventningen en organisk vækst på 3-4 pct. og en operationel EBITDA-margin på 11-12 pct.



EBITDA-marginen blev for helåret på 11,9 pct. Den ventes at nå 12 pct. i 2019.



I oktober blev forventningerne til den organiske vækst for hele 2018 nedjusteret på grund af blandt andet en lavere vækst end ventet i Americas-regionen, frasalg og lukning af produktionsfaciliteter.



Forventningen inden årsregnskabet var derfor netop en vækst på 2 pct.



