Orphazyme venter i 2019 et driftsunderskud i niveauet 315-345 mio. kr.



Det fremgår af selskabets årsrapport for 2018.



I 2018 fik selskabet et driftsunderskud i niveauet 231,7 mio. kr.



Derudover venter selskabet at have mere end 50 mio. kr. tilbage i kassen ved årets udgang.



Ved udgangen af 2018 havde Orphazyme 395 mio. kr. Her var forventningen på forhånd, at posten ville være større end 350 mio. kr.



/ritzau/FINANS