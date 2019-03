Gap brager op - vil dele sig i to

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske tøjkoncern Gap ryger i vejret i torsdagens eftermarked, da regnskabet for fjerde kvartal indeholder nyheden om at opsplitte selskabet i to selvstændige børsnoterede virksomheder.



Aktien vinder med frem med 17,7 pct.



Det er tøjmærket Old Navy, der skal splittes ud af den samlede koncern, og som samtidig skal have sin egen selvstændige børsnotering, og de eksisterende aktionærer i Gap vil efter planen modtage en forholdsmæssig ejerandel i Old Navy. Old Navy er Gaps relativt set billigere mærke, men samtidig også det, som viser mest vækst.



Det fortsættende Gap vil til gengæld beholde andre kendte mærkevarer under sig som Gap, Banana Republic og Athleta.



Regnskabet for fjerde kvartal var ellers lidt skuffende. Gap fik et justeret overskud per aktie på 72 cent, og omsætningen landede på 4,62 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 69 cent og en omsætning på 4,70 mia. dollar.



Det sammenlignelige salg i butikker, som har været åbne i mere end 12 måneder, viste i perioden en tilbagegang på 1 pct. mod et ventet plus på 0,2 pct., ifølge Consensus Metrix. For 2019 spår Gap dog et fladt til let stigende sammenligneligt salg.



Koncernen venter at lukke netto 50 butikker gennem året. Det dækker over lukningen af 130 Gap-forretninger, mens selskabet omvendt i perioden vil åbne nye forretninger for mærkerne Old Navy og Athleta.



/ritzau/FINANS