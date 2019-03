Amerikansk stormagasinkæde bedre end ventet i fjerde kvartal

Den amerikanske kæde af stormagasiner Nordstrom følger torsdag aften i sporet på konkurrenten JC Penney og stiger efter sit regnskab for fjerde kvartal.



Aktien vinder frem med 3,9 pct. i eftermarkedet, da prognosen for 2019 er bedre end ventet. Så gør det mindre, at fjerde kvartal skuffede på salget.



Nordstrom venter i 2019 et justeret overskud per aktie i intervallet 3,65 til 3,90 dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde spået 3,67 dollar, hvilket er næsten i bunden af det bebudede interval.



Nordstrom kom gennem sit fjerde kvartal med et justeret overskud per aktie på 1,48 dollar, og omsætningen landede på 4,48 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,42 dollar og en omsætning på 4,60 mia. dollar.



Det sammenlignelige salg målt på udviklingen i butikker, som har været åbne i mere end 12 måneder, viste en mindre vækst på 0,1 pct. mod ventede 1,2 pct., ifølge Consensus Metrix. For 2019 venter Nordstrom en salgsvækst i intervallet 1 til 2 pct., og det sammenlignelige salg ses tilnærme sig det niveau.



Tidligere torsdag havde en anden stormagasinkæde JC Penney også vind i sejlene, da aktien steg med 22,6 pct. Den gevinst var udløst af, at JC Penney i sit fjerde kvartal, viste et regnskab torsdag morgen, overgik forventningerne.



JC Penney landede en omsætning på 3,67 mia. dollar mod ventede 3,71 mia. dollar, og det justerede overskud blev på 18 cent per aktie mod konsensus på 10 cent, ifølge Bloomberg News.



