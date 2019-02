Musikfestival forbyder engangsplastikflasker

Øl, sodavand og andre flydende drikke vil på årets Glastonbury festival ikke blive solgt i engangsplastikflasker, idet festivalledelsen har besluttet at forbyde engangsflasker fremstillet i plastik.



Alene i 2017 blev der på den fem dage lange festival solgt mere end 1 mio. plastikflasker til de godt 135.000 festivalgængere.



Det estimerer Greenpeace, der samarbejder med den britiske musikfestival.



Emily Eavis, der er medarrangør af festivalen og datter af grundlæggeren, Michael Eavis, udtaler i en meddelelse på festivalens hjemmeside, at kampen mod det globale plastikforbrug er "nu eller aldrig".



"Det er afgørende for vores planet, at vi alle reducerer vores plastikforbrug, og jeg er begejstret for, at vi sammen kan forhindre, at over 1 mio. plastikflasker til engangsbrug forhindres i at blive brugt på årets festival," siger Emily Eavis ifølge festivalens hjemmeside.



Festivalarrangøren opfordrer festivalgæsterne til at medbringe deres egne genopfyldelige flasker, og at der kan tappes gratis vand på festivalpladsen.



Desuden vil der blive solgt drikkelse i dåser, som festivalen kan indsamle til genbrug.



Hovednavnene på festivalen er bl.a. Radiohead, The XX, Kris Kristoffersen og Katy Perry.