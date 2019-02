En kinesisk ordre til Siemens Gamesa på 21 megawatt er ikke noget, der ved første øjekast giver anledning til den store opmærksomhed.



Men når det samtidig fremgår, at det kan være nøglen til leverancer til et gigantisk vindmøllekompleks på 6 gigawatt - 6000 megawatt, så er det en anden sag.



Kunden er nemlig State Power Investment Corporation (SPIC), som i sidste uge afslørede, at det er åben over for at bruge møller fra vestlige mølleleverandører til det enorme projekt Ulanqab, som det har på tegnebrættet i Indre Mongoliet.



Den beskedne ordre på 21 megawatt er den første, som den spansk-tyske leverandør har fået fra SPIC, og det er samtidig første gang, at selskabet kommer til at opsætte møller fra sin 3.X-platform i Kina.



Siemens Gamesa fortæller i forbindelse med ordreannonceringen samtidig, at projektet blandt flere ting skal bruges til at samle data om møllernes præstationer til det planlagte vindergikompleks, som SPIC har fået godkendelse til at opføre.



- Vi glæder os over at indgå dette milepælssamarbejde med SPIC, en af Kinas fem største energiproducenter, siger Siemens Gamesas direktør for Asien-Stillehavsregionen, Richard Paul Lujendijk, i meddelelsen.



Til projektet med 21 megawatt skal Siemens Gamesa levere seks møller af typen SG 3.4-132, som ventes idriftsat i august 2019.



Ifølge branchemediet Recharge er Vestas, som indgik sin første aftale med SPIC i slutningen af sidste år, også tippet til at være en udfordrer til at tage en luns af leverancerne til Ulanqab.



- Det er sandsynligt, at vil vil se nogle udenlandske leverandører få en del af kagen, sagde en kilde hos SPIC i sidste uge til Recharge.



/ritzau/FINANS