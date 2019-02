Ørsted-konkurrent byder sig igen til over for hollandsk havvindprojekt

Svenske Vattenfall, som er konkurrent til danske Ørsted, vil deltage i auktionsrunden på den hollandske havvindmøllepark Hollandse Kust Zuid 3 & 4.



Udviklerne har mulighed for at vinde retten til at opføre havvind med en samlet kapacitet på 750 megawatt (MW), og man regner med, at den årlige produktion kan levere strøm til omtrent 1,3 mio. hollandske husstande. Det skriver Vattenfall i en meddelelse.



Det var også svenskerne, som vandt retten til at opføre Hollandse Kust Zuid 1 & 2 sidste år, hvor Holland var det første land til at afholde en udbudsrunde for havvind helt uden statsstøtte.



- Vattenfall er meget motiveret for at deltage i auktionen efter at have vundet den første auktion til det første projekt uden statsstøtte, siger administrerende direktør i Vattenfall, Magnus Hall, i en meddelelse



Danske Ørsted fravalgte dengang at byde på auktionen, da energikoncernen ikke mente, at betingelserne var gode nok til at kunne skabe værdi for selskabet og aktionærerne.



Ørsted oplyser overfor Ritzau Finans, at det ikke har nogen kommentar til, om det denne gang vil byde ind i Holland.



At skulle opføre havvindparker uden statsstøtte er dog ikke helt ukendt for den danske energikoncern, der i starten af 2017 vandt retten til at opføre havvind i Tyskland med et såkaldt nulbud - det vil sige uden et statsligt tilskud per megawatt-time.



Auktionen for havvindprojektet løber fra den 1. til 14. marts.



/ritzau/FINANS