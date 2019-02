Ørsted har indgået en erhvervselkøbsaftale med det britiske vandforsyningsselskab Northumbrian Water om levering af strøm fra havvindmølleparken Race Bank over en tiårig periode.



Aftalen er den første elkøbsaftale (power purchase agreement) af sin slags i Storbritannien og en udvidelse af de to selskabers aftale om levering af grøn strøm, som trådte i kraft i april 2018, fremgår det af en meddelelse fra Ørsted.



Fra 1. marts 2019 vil Northumbrian Water købe 30 pct. af sin grønne strøm direkte fra havvindmølleparken Race Bank, som ligger ud for Norfolk på Englands østkyst.



Elkøbsaftalen indebærer, at havvindmølleparken årligt vil levere ca. 100 GWh grøn strøm til Northumbrian Waters forbrugssteder i det nordøstlige England, Essex og Suffolk.



Som led i aftalen skal Ørsted også levere en innovativ løsning til balancering af elforsyningen fra havvind, så strømmen kan leveres til Northumbrian Water under den eksisterende forsyningsaftale.



- For Ørsted er denne aftale et vigtigt skridt hen imod at etablere langvarige grønne partnerskaber med erhvervskunder, siger Alana Kühne, som er chef for erhvervselkøbsaftaler hos Ørsted.



Race Bank blev idriftsat sidste år og rummer 91 Siemens Gamesa 6 MW-vindmøller, som kan producere op til 573 MW grøn strøm.



/ritzau/FINANS