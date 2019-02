Vindmølleproducenten Vestas udvider sin 4 MW-platform med introduktionen af en ny V136-4,2 MW-mølle, der er beregnet til ekstreme vindforhold.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet torsdag morgen.



- Denne nye variant af den kraftfulde 4 MW-platform tilbyder maksimal energiproduktion ved lave til mellemstore vindhastigheder, mens den er designet til at håndtere ekstreme vejrforhold, som tidligere har været udfordrende at udnytte, skriver Vestas i meddelelsen.



Møllen er bygget til at kunne klare vindhastigheder på 53 meter i sekundet og modstå ekstreme vindstød på op til 74-78 meter i sekundet, oplyser Vestas.



Serieproduktion af den nye mølletype ventes at blive sat i gang i midten af 2021.



/ritzau/FINANS