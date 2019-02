Booking Holdings, som blandt andet ejer booking.com, hvorigennem rejsende kan bestille hotelværelser verden over, skuffede onsdag aften efter regulær børstid investorerne med prognosen for første kvartal.



Aktien faldt efterfølgende 9,1 pct. i eftermarkedet.



Booking regner i sit første kvartal med at levere et justeret overskud per aktie i intervallet 10,90 til 11,20 dollar mod konsensus blandt analytikerne ifølge Bloomberg News på 12,88 dollar.



Skydeskiven for driftsresultatet målt på EBITDA lyder på mellem 680 og 700 mio. dollar. Her havde analytikerne sat næsen op efter 840 mio. dollar.



Selskabet klarede sig ellers gennem fjerde kvartal noget bedre end ventet på andre poster.



Booking fik i sit fjerde kvartal en omsætning på 3,21 mia. dollar mod ventede 3,22 mia. dollar, mens det justerede overskud landede på 22,49 dollar per aktie mod konsensus på 19,39 dollar ifølge Bloomberg News.



Det justerede driftsresultatet målt på EBITDA landede på 1,26 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 1,22 mia. dollar.



/ritzau/FINANS