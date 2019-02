Konkurrencerådet har onsdag godkendt Royal Unibrews køb af Bev.Con ApS, der ejer Cult.



Undersøgelser har vist, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt. Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen fra Konkurrencerådet.



Begge virksomheder er aktive inden for produktion, distribution og salg af energidrikke, cider og såkaldte alkopops, som er alkoholiske drikke tilsat smag.



"Fusionen mellem Royal Unibrew og Cult hæmmer ikke den effektive konkurrence på markederne for de såkaldte alkopops og cider eller på markederne for energidrikke betydeligt. Derfor har Konkurrencerådet godkendt den," siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz.



Christian Schultz tilføjer, at Konkurrencerådet havde indikationer på, at fusionen ikke var uproblematisk for konkurrencen, og derfor har det været nødvendigt at foretage mere omfattende undersøgelser af markederne.



"Undersøgelserne viser dog, at fusionen samlet set ikke hæmmer konkurrencen betydeligt," siger Christian Schultz.



De tyske konkurrencemyndigheder har tidligere godkendt købet, som Royal Unibrew den 29. juni 2019 indgik aftale med Bev.Con om. Bev.Con ejer brands som Cult Energy, Shaker og Mokaï.



Det danske bryggeris køb af Bev.Con ventes gennemført i denne uge, fremgår det af meddelelsen.