Schweiziske Credit Suisse skruer op for kursmålet for vindmølleproducenten Vestas, der løftes med 19,5 pct. til 460 kr. fra 385 kr.



Det fremgår af data fra Bloomberg News.



Anbefalingen af aktien fastholdes på "underperform" af analytiker Mark Freshney.



Vestas-aktien har fået en god start på 2019, hvor den samlet set er gået frem med 11,2 pct. Onsdag faldt dog vindmøllepapiret med 0,9 pct. til 547 kr.



Dermed indikerer kursmålet også fortsat et negativt potentiale på knap 16 pct. i forhold til onsdagens lukkekurs.



Credit Suisse har haft en negativ anbefaling af aktien siden august 2015, da aktien lå i 335,40 kr.



Ifølge Bloomberg News anbefaler 14 analysehuse at købe aktien i Vestas, mens 8 er neutrale. 3 investeringsbanker er negative. Det gennemsnitlige kursmål er på knap 549 kr. per aktie.



/ritzau/FINANS