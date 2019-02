Novo-topchef dybt påvirket af amerikanske diabetespatienter

Amerikanske diabetespatienter er kommet i klemme i USA's dyre og kryptiske sundhedssystem. Men ifølge Novo Nordisks topchef, Lars Fruergaard Jørgensen, kan selskabet ikke løse problemet ved at sænke insulinpriserne.Det skriver Berlingske Business Amerikanere, som ikke har den rigtige sundhedsforsikring, kan risikere at betale flere tusinde kroner om måneden for en behandling med insulin."Det påvirker mig dybt. Novo Nordisk er en virksomhed, der har næsten 100 års historie, når det kommer til at hjælpe folk, der har sukkersyge. Det er meget, meget problematisk, at patienter begynder at rationere deres medicin på en måde, som kan koste dem livet. Jeg føler faktisk, at vi har gjort, hvad vi kan, for at det ikke skal være sådan. Vi har søsat flere initiativer, der skal hjælpe de patienter, der desværre står i en alvorlig situation," siger Lars Fruergaard Jørgensen til Berlingske Business.Af økonomiske årsager vælger et stigende antal amerikanere forsikringstyper med lave præmier og høj selvrisiko. Egenbetalingen for de patienter, som har en høj selvrisiko, er steget med over 200 pct. mellem 2006 og 2015.For 10-15 år siden var den type forsikring relativt sjælden, men i dag er det blevet mere normalt, at patienter skal bruge flere tusinde kroner på medicin, før forsikringsselskabet træder til./ritzau/FINANS