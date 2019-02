DSV-rival rammer stort set inden for skiven: Venter vækst i 2019

Relateret indhold Aktieordbog

Schweiziske Kuehne + Nagel, der er en af de største fragtvirksomheder i Europa, leverede i det forgangne år en smule bedre end ventet på toplinjen, mens driftsindtjeningen skuffede marginalt.



Driftsoverskuddet (EBIT) endte for året på 987 mio. schweizerfranc, hvor analytikerne til sammenligning havde ventet 1 mia. franc ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. I forhold til året før præsterede Kuehne + Nagel en vækst på 5,3 pct. for EBIT-resultatet.



Sidste års omsætning endte for selskabet på 24,83 mia. schweizerfranc, og det var en spids bedre end de 24,67 mia. franc, der var ventet af analytikerne ifølge Bloomberg News. Her var der for året tale om en vækst på 12 pct.



Vækst i alle divisioner



Underliggende var der volumenvækst inden for alle selskabets forretningsområder, hvor søfragtsdivisionen, der er den klart største i virksomheden, stod for flytningen af 4,7 mio. tyvefodscontainere (TEU) set over hele året, hvilket svarer til en vækst på 7,7 pct. i forhold til året før.



Inden for luftfragt flyttede Kuehne + Nagel 1,7 mio. ton, hvilket var 11 pct. mere end året før. Og over landjorden kunne Kuehne + Nagel også glæde sig over fremgang, da både indtægter og indtjening voksede i forhold til året før.



"I 2018 udvidede vi vores position som en global og ledende logistikvirksomhed, og vi forbedrede vores resultater yderligere. Dette bekræfter det strategiske fokus i den samlede virksomhed."



"Bestyrelsen ser optimistisk på 2019 og fremefter. På mellemlang og lang sigt vil de grundlæggende og altomfattende ændringer, der finder sted inden for alle dele af den globale økonomi, fortsætte med at udgøre betydelige muligheder for Kuehne + Nagel, når vi ser fremad," udtaler Dr. Jörg Wolle, der er bestyrelsesformand i Kuehne + Nagel, i regnskabet.



Bestyrelsesformanden tilføjer, at selv om væksttakterne i den globale økonomi faldt lidt i fart mod slutningen af 2018, så venter Kuehne + Nagel stadig at kunne vokse dobbelt så meget som det generelle marked i 2019, ligesom resultaterne ventes at blive yderligere forbedret - blandt andet hjulpet på vej af udvalgte opkøb til selskabets portefølje.



Kuehne + Nagel er en af danske DSV's allerstørste konkurrenter i fragtsektoren.



/ritzau/FINANS