Energiselskabet Ørsted har modtaget godt nyt fra USA, hvor selskabet er blevet valgt som foretrukken tilbudsgiver på en havvindmøllepark i Connecticut.



Selskabet skriver i en meddelelse fredag aften, at Connecticuts ministerium for energi og miljøbeskyttelse efter en stærkt konkurrencepræget udbudsproces har valgt Ørsteds projekt Revolution Wind til at gå videre til kontraktforhandlinger med delstatens eldistributionsselskaber om en fastpris-elkøbsaftale på 0,42 TWh (terawatt-timer) per år svarende til 100 MW havvindkapacitet.



Hvis der bliver indgået en kontrakt, og Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning på projektet, så regner Ørsted med at kunne påbegynde opførelsen af havvindmølleparken i 2022, mens idriftsættelse ventes i 2023.



Med den ekstra kapacitet på 100 MW har Revolution Wind nu sikret havvindkapacitet på i alt 700 MW.



Det er inklusive tidligere tildelte projekter i delstaterne Rhode Island og Connecticut, som Ørsted vil opføre som ét samlet projekt.



Det åbner ifølge selskabet op for betydelige synergier inden for indkøb, anlæg og drift. Ørsted vil desuden opføre det nærliggende South Fork-projektet på 130 MW samtidig med Revolution Wind, hvilket giver mulighed for yderligere synergier.



- Vi er glade for at være blevet udtaget til kontraktforhandlinger som det eneste havvindprojekt i dette teknologineutrale udbud. Revolution Wind vil bidrage til Connecticuts overgang til grøn energi og udvide vores attraktive udbygningspipeline i New England til i alt 830 MW, siger koncerndirektør og administrerende direktør for Ørsted Offshore Martin Neubert i meddelelsen.



/ritzau/FINANS