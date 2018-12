Elbilproducenten Tesla har hentet to nye medlemmer ind i bestyrelsen, hvilket sker som led i en tidligere indgået aftale med de amerikanske myndigheder.



Ind kommer Larry Ellison, grundlægger af it-giganten Oracle, og Kathleen Wilson-Thompson, som er HR-direktør hos Walgreens Boots Alliance og tidligere direktør hos Kellogg.



Det skriver Financial Times.



Teslas topchef, Elon Musk, indvilgede i september i at udpege en ny bestyrelsesformand og to uafhængige bestyrelsesmedlemmer.



Det skete efter en sag rejst af børsmyndighederne, Securities and Exchange Commission, efter at Elon Musk i nogle opslag på Twitter havde talt om at tage selskabet af børsen.



Opslagene gav anledning til nogle kraftige udsving i aktien, hvilket ikke faldt i god jord hos børsmyndighederne.



Som led i aftalen med børsmyndighederne accepterede Elon Musk i at fratræde som formand i tre år og betale en bøde på 20 mio. dollar, skriver Financial Times.



En af Teslas eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Robyn Denholm, blev i november udpeget som bestyrelsesformand.



Aktien i Tesla stiger fredag 4,6 pct.



