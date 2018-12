Vestas får lille dansk fornyelsesordre

Relateret indhold Artikler FAKTA

Vestas har fået en mindre ordre på at forny en vindfarm i Thy og løfte kapaciteten til 29 megawatt (MW)



Tagmark-projektet består i dag af seks ældre Vestas-møller af modellen V66-1,75 MW, og de skal nu erstattes med otte V117-møller, der optimeres til en kapacitet på 3,6 MW hver.



Det vil mere end fordoble den årlige produktion, skriver Vestas i en pressemeddelelse.



Ordren er givet af østjyske NRGi, som vandt retten til at opføre projektet ved den nylige auktion - det første teknologineutrale udbud i Danmark. Der vil dog også være en god portion lokale medejere af projektet, som står i Thisted kommune.



Møllerne ventes leveret i starten af tredje kvartal af 2019 og færdiginstalleret i løbet af fjerde kvartal.



Ordren bringer Vestas op på 483 MW i ordrer fredag og 11.982 MW annonceret i alt over hele 2018.



