For anden gang på bare to måneder må Cbrain nedjustere forventningerne til 2018.



Der ventes nu en vækst i omsætningen på 0-5 pct. fra 2017, hvor salget udgjorde 80,6 mio. kr. Desuden ses overskudsgraden målt på resultatet før skat nu i intervallet 0 til 5 pct. Det fremgår af en meddelelse.



Nedjusteringen kommer, efter at Cbrain også måtte sænke forventningerne i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsmeddelelsen for tredje kvartal i starten af november.



Dengang blev forventningerne til omsætningsvæksten skruet ned til 5-17 pct. fra tidligere 15-17 pct. Desuden blev forventningerne til overskudsgraden målt på resultatet før skat sænket til 0-10 pct. fra tidligere 10 pct.



Begge nedjusteringer forklares med et øget fokus på de internationale aktiviteter, som til gengæld medfører et lavere aktivitetsniveau i Danmark.



Cbrains nye prognose indikerer, at året ender med et resultat før skat på mellem 0 og 4,2 mio. kr.



Inden nedjusteringen i november signalerede Cbrain et resultat før skat på 9,3 til 9,4 mio. kr.



