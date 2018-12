Fætter BR erklæret konkurs - svigtende julesalg gav dødsstødet

Top-Toy, selskabet bag legetøjskæden Fætter BR, er erklæret konkurs.



Det erfarer Børsen, og det bliver nu også bekræftet af selskabet selv:



"Vi var kommet langt, havde fået godkendt vores plan og har arbejdet i døgndrift på at skabe

rammerne for en rekonstruktion af TOP-TOY, men i dag må vi erkende, at vi på grund af et

svigtende julesalg ikke længere er i stand til at fortsætte rekonstruktionen," udtaler Top-Toys

adm. direktør, Per Sigvardsson.



Da Børsen 20. december kunne fortælle, at julesalget endnu engang svigtede Top-Toy-koncernen, og at det tegnede til at blive endnu ringere end i 2017, havde Per Sigvardsson fortsat en forhåbning om at indhente det tabte i en slutspurt de sidste dage inden jul.



Men sådan gik det langt fra.



Visse butikker holder åbent



Top-Toy var relativt langt fra at nå sine budgetter, og derfor besluttede bestyrelsen med formand Michael Hauge Sørensen i spidsen at kaste håndklædet i ringen, erfarer Børsen kilder med kendskab til forløbet.



Top-Toy blev 30. november begæret under rekonstruktion efter at have fremlagt et katastrofalt regnskab, der bl.a. afslørede en milliardnedskrivning.



Siden har rekonstruktørerne afsøgt mulighederne for at redde Top-Toy - man har bl.a. forsøgt at sælge selskabet, men det er altså ikke lykkedes, og Top-Toy oplyser i en meddelelse, at det livsvigtige julesalg endte med at blive "stærkt utilfredsstillende."



Selskabets rekonstruktører skal nu i gang med at realisere flest mulige værdier i selskabet, der beskæftiger omkring 3.500 medarbejdere.



"Vi begynder nu en dialog med kreditorerne om, hvordan boet skal håndteres. Vi kan dog

oplyse, at visse butikker vil holde åbent, så kunder kan bytte varer til andre varer til udgangen

af december," siger advokat Søren Aamann Jensen fra Kromann Reumert, der sammen med

advokat John Sommer Schmidt fra Gorissen Federspiel er udpeget som kuratorer.



Banker har taget pant



Som Børsen skrev tidligere på måneden, står de leverandører, der har fyldt Fætter BR's lagre op med legetøj op til julehandlen, til at få en lang næse.



Bankkonsortiet bag Top-Toy, der driver 226 Fætter BR-butikker og 72 Toys "R" Us-varehuse i Norden, har nemlig taget pant i aktiver for i alt 714 mio. kr., viser dokumenter fra Tinglysningsretten.



Det betyder, at der nu - efter alt at dømme - bliver 0 kr. tilbage til leverandørerne. Derimod står Top-Toys fire bankforbindelser, Danske Bank, Nordea, Nykredit og Swedbank, til at få dækket en del af deres tab.