Huawei forventer stærk vækst på trods af "unfair behandling"

Det kinesiske teleselskab Huawei forventer at rapportere en 21 pct. stigning i omsætningen til 109 mia. dollar i 2018. Fremgangen kommer på trods af, hvad selskabet omtaler som "utrolig unfair behandling" af udenlandske regeringer.



Det skriver teleselskabets bestyrelsesformand, Guo Ping, i en nytårsbesked til Huaweis ansatte ifølge Financial Times.



Ifølge Guo Ping har selskabet indgået 26 5G-kontrakter verden over i 2018 på trods af sikkerhedsadvarsler fra myndighederne i blandt andet USA og Storbritannien.



Tidligere på måneden blev Huaweis finansdirektør og datter af selskabets grundlægger, Meng Wanzhou, anholdt i Vancouver, da hun blev beskyldt for, at Huawei har brudt USA's sanktioner ved at sælge amerikanskproduceret udstyr til Iran.



- Vi må ikke miste modet på grund af ondsindede begivenheder eller midlertidig tilbagegang, og vi må fortsat arbejde målrettet mod at opnå globalt lederskab, skriver Guo Ping ifølge Financial Times.



Han tilføjer, at 5G-markeder, der har valgt ikke at samarbejde med Huawei, vil ende som et spil basketball uden spillere.



USA's præsident, Donald Trump, har overvejet at udskrive et dekret, der skal stoppe alle amerikanske virksomheder fra at bruge teleudstyr fra Huawei og rivalen ZTE.



