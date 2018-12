Vestas snupper endnu to ordrer i USA

Vestas har fredag landet endnu to ordrer i USA.



For fjerde gang på to dage kan vindmølleselskabet bogføre bestillinger til amerikanske kunder.



Dels er der kommet en ordre på 122 megawatt (MW) i form af V110-2,0 MW-møller til Wind XI-projektet i Iowa. Ordregiver er Midamerican Energy Company, en del af Warren Buffetts Berkshire Hathaway-koncern.



Vestas indgik i 2016 en rammeaftale om at levere op til 2000 (MW) vindmøller til netop Wind XI-projektet, som opføres i flere etaper og ventes afsluttet ved udgangen af 2019.



Møllerne fra den seneste ordre ventes leveret i tredje kvartal af 2019 og færdiginstalleret kvartalet efter. Desuden har Vestas fået en tiårig serviceaftale i AOM 5000-klassen.



Den anden bestilling er på 40 MW møllekomponenter, der kan bruges til at kvalificere en eller flere vindfarme til støtte efter PTC-ordningen, dog kun i størrelsesordenen 60 pct., så længe møllerne installeres senest i 2022.



Vestas sætter ikke navn på projekt eller kunde i det andet tilfælde.



Med aftalerne er Vestas oppe på 11,6 gigawatt i ordrer i 2018 og lægger dermed endnu mere til den årsrekord, der blev etableret torsdag.



/ritzau/FINANS