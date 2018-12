Højgaard Holding gør sig klar til den planlagte fusion med Monberg & Thorsen ved at sælge fra.



Selskabet har derfor solgt sit mindre forretningsben, Højgaard Industri, til sin hovedejer, Knud Højgaards Fond, for 32,4 mio. kr.



Højgaard Industri har de seneste stået for at producere betonsveller til Banedanmark og givet pæne overskud. Den aktivitet er dog på vej ned.



Højgaard Holdings eneste tilbageværende aktiv er dermed de 54 pct. af aktierne i MT Højgaard, som Monberg & Thorsen ejer de resterende 46 pct. af. De to selskaber og deres ejere vil nu arbejde videre mod en fusion i 2019.



Knud Højgaards Fond har desuden eftergivet en gæld på 10 mio. kr., som Højgaard Holding havde til ejeren, oplyser selskabet.



