Det amerikanske cannabisselskab Green Growth Brands planlægger et fjendtligt bud på den canadiske marihuanaproducent Aphria, skriver Bloomberg News.



Planen omfatter et aktiebytte med udgangspunkt i en pris på 11 canadiske dollar per Aphria-aktie, viser en meddelelse fra Green Growth Brands torsdag.



Sammenlignet med lukkekursen mandag, giver det Aphrias aktionærer en gevinst på 46 pct. Samlet værdisætter buddet Aphria til 2,8 mia. canadiske dollar.



Det canadiske selskab blev et nemt opkøbsmål i starten af december, hvor aktiekursen blev næsten halveret. Nedturen fulgte ifølge Bloomberg News, efter at to short-sælgere, Quintessential Capital og Hindenburg Research, hævdede, at selskabet havde købt aktiver til opskruede priser fra insidere i selskabet.



