Tekstilproducenten Gabriel har underskrevet en aftale om at købe den litauiske tekstilproducent UAB Baltijos Tekstilė (BTC). Prisen for aktierne er aftalt til 4,0 mio. euro, oplyser Gabriel i en meddelelse til fondsbørsen.



De to selskaber har samarbejdet siden 1999.



- Købet af aktierne i det litauiske selskab sker for at understøtte koncernens vækst i både tekstilforretning og Samplemaster og for at sikre fortsat høj leveringssikkerhed og konkurrenceevne, forklarer Gabriel.



BTC beskæftiger cirka 117 ansatte og omsatte i 2017 for 3,9 mio. euro. Størstedelen er realiseret med Gabriel som kunde. Resultat før skat udgjorde 0,5 mio. euro



Købet af BTC tilfører forventeligt Gabriel en ekstern omsætning i niveauet 2 mio. euro og et resultatbidrag i niveauet 0,2 mio. euro.



- Købet bidrager således til selskabets vækst og indtjening men ændrer ikke forventningerne til hele regnskabsåret 2018/19 for Gabriel, fremgår det af meddelelsen.



Forventningen lyder fortsat på en vækst i omsætning og resultat før skat på 10-20 pct.



/ritzau/FINANS