Vestas skal "repower" tre texanske vindmølleparker på 430 MW

Vestas skal udskifte møllerne i tre texanske vindparker med en samlet kapacitet på 430 megawatt (MW), som kapitalforvalteren Ares Management Corporation har købt af BP Wind Energy.



Den såkaldte "repowering" omfatter vindparkerne Sherbino Mesa 2 på 145 megawatt, Trinity Hills på 225 megawatt og Silver Star på 60 megawatt.



- Disse aktiver vil blive "repowered" ved at fjerne eksisterende møller og udskifte dem med best-in-class-teknologi fra en anden mølleleverandør - Vestas. Dette vil maksimere effektiviteten og faciliteternes performance, såvel som deres levetid, skriver Ares Management i en meddelelse.



De nye møller, som erstatter Clipper-møller, ventes at komme i drift i 2020, tilføjer kapitalforvalteren.



Hvor meget - eller hvor lidt - der kan genbruges på de eksisterende møller, fremgår ikke.



For BP sker salget som led i en restrukturering af sin amerikanske vindmølleforretning.



- Handlen gør det muligt for os at fokusere på at optimere og opgradere vores øvrige sites, hvilket hjælper os med at at skabe en langsigtet holdbar vindenergiforretning, siger administrerende direktør Laura Folse fra BP Wind Energy i en anden meddelelse.



Efter salget har BP Wind Energy ejerandele i 11 amerikanske vindparker i otte stater med et nettoejerskab af mere end 1000 megawatt vindenergi.



Silver Star blev idriftsat i 2008, Sherbino Mesa 2 i 2011 og Trinity Hills i 2012 - alle med 2,5 MW møller fra Clipper Wind Power.



